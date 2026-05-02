Стало известно, какое решение по переговорам с Россией принял Зеленский

Владимир Зеленский хочет провести следующий раунд переговоров с Россией в Турции из-за разлада с руководством США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

В публикации западного издания сказано, что Зеленский стал более осторожен в отношении будущего участия США в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

«Теперь он рассчитывает, что Турция выступит местом следующего раунда переговоров с Россией», — пишет Politico.

Ранее The New York Times заметила, что Зеленский начал много критиковать США из-за поддержки Трампом условий России. Зеленский жалуется на неуважительное отношение к Киеву и ослабление антироссийских санкций.

Последний раунд переговоров по Украине прошел в Женеве 17-18 февраля.

Ранее в окружении Трампа признали, что украинское урегулирование стало для него «второстепенной задачей».