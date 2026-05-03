На Украине раскрыли главный страх Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится переговоров между Россией и США. По мнению авторов украинского издания «Страна», диалог между двумя сверхдержавами является главным страхом лидера республики.

«Реальность состоит в том, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается одной из самых главных угроз для украинской власти», — сказано в публикации.

Журналисты пояснили, что переговоры позволят американскому лидеру Дональду Трампу давить на Киев, чтобы достичь выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, в частности, вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса.

Кроме того, пишет «Страна», Вашингтон может снять санкции с России до того, как конфликт будет завершен, если Украина не пойдет на условия Анкориджа, и в итоге это может привести к нормализации отношений между Россией и США. Отмечается, что Зеленский делает все возможное, чтобы ни один из этих сценариев не воплотился в жизнь.

Ранее стало известно, что Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией.