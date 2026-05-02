Турция перекрыла Босфорский пролив для судоходства

Сегодня, 2 мая, Турция ввела временные ограничения на проход судов через Босфорский пролив. Как сообщает местное издание BiGün, движение в обе стороны остановлено из-за спортивного мероприятия — парусной регаты «Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race». Ограничения применяются ко всем транзитным судам, которые следуют через стратегически важную водную артерию, соединяющую Черное и Мраморное моря.

Гонки организованы при участии Университета Бахчешехир в рамках официальной программы Федерации парусного спорта Турции на 2026 год. Парусная регата традиционно проводится в этих водах и собирает как местных, так и иностранных яхтсменов. В связи с ее проведением власти приняли решение полностью перекрыть фарватер, чтобы обеспечить безопасность участников соревнований и исключить риск столкновения с крупнотоннажными судами.

Согласно опубликованным данным, пролив будет закрыт для прохода с 08:40 до 18:40 по московскому времени. Это означает, что все коммерческие и грузовые суда, ожидающие прохода через Босфор, будут вынуждены оставаться на якорных стоянках до снятия ограничений. Навигация будет полностью возобновлена только после завершения всех гоночных мероприятий.

Напомним, что это не первое ограничение судоходства в проливе за последнее время. В начале апреля движение уже приостанавливали. Тогда причиной стала техническая неисправность двигателя у судна Trackhound, которое следовало под флагом Барбадоса. Инцидент произошел недалеко от паромного причала Чубуклу, что вынудило власти временно заблокировать проход для всех судов до устранения поломки.

Помимо Босфора, в настоящее время сложности с судоходством сохраняются и в другом ключевом морском коридоре — Ормузском проливе. Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен самостоятельно обеспечивать безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе, выступая против присутствия американских военных сил в этом регионе. Ситуация в обоих проливах продолжает оставаться в центре внимания международных судоходных компаний и страховщиков морских грузов.