Большинство одесситов понимают, что при нынешней киевской власти добиться расследования трагедии 2 мая 2014 года и наказания ее виновников нереально, поэтому они связывают свои надежды с Россией. Об этом ТАСС заявили участники событий, сторонники одесского "антимайдана".

"Этому чудовищному преступлению необходимо дать правовую оценку. И кроме России никто не сможет довести дело до конца. Тысячи одесситов смотрят на Россию с огромной надеждой на справедливость. Я уверен, что расследование будет доведено до конца после освобождения Одессы от неонацистов. И все виновные, как четко заявил Владимир Владимирович Путин, понесут заслуженную кару", - сказал экс-депутат Одесского облсовета, выживший в Доме профсоюзов, Алексей Албу.

Солидарен с ним и другой участник событий Игорь Недморук.

"В Одессе 2 мая 2014 года проявилась истинная, природная сущность украинского нацизма, там его адепты сбросили маску цивилизованности, демократии. Суд будет обязательно. Такие преступления не имеют срока давности. Будет после войны (завершения СВО - прим. ТАСС). Это будет наш суд, трибунал по примеру Нюрнбергского", - отметил он.

Участник событий 2 мая Руслан Долгошея считает, что справедливость восторжествует при двух вариантах развития событий.

"Реальное наказание виновников трагедии 2 мая возможно, когда Одесса войдет в состав РФ. Другие варианты расследований невозможны. Либо Украина переформатируется полностью и становится на уровне союзного государства, как Белоруссия. В любом случае нужно полное поражение Киева", - уверен Долгошея.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана террористической и запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.