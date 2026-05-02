СМИ узнали, какое решение Зеленский принял по переговорам с Россией

Владимир Зеленский, как пишет Politico, думает выбрать Турцию местом проведения следующего раунда переговоров с Москвой.

В публикации отмечается, что Зеленский в отношении будущего участия Вашингтона «проявляет большую осторожность». Он «теперь рассчитывает», что Анкара выступит местом следующего раунда переговоров с Россией.

Газета The New York Times ранее написала, что украинский лидер «сильно обозлился на Штаты» из-за поддержки главой Белого дома Дональдом Трампом условий России по урегулированию конфликта на Украине. Как считает издание, в последнее время Зеленский «слишком много критикует Вашингтон», начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению антироссийских санкций.

С начала 2026 года делегации РФ и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний из них состоялся 17-18 февраля в Женеве.