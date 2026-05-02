Кушнер и Уиткофф отменили поездку в Киев

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине, сообщают украинские СМИ.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, спецпосланники бывшего президента США Дональда Трампа, откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине, передают «Вести».

По информации украинских СМИ, обсуждение ситуации на Украине застопорилось, и это повлияло на планы американских представителей.

В материале также отмечается, что основной приоритет внешней политики США сейчас смещается в сторону конфликта с Ираном. Дипломатические усилия по украинскому вопросу временно вынесены за скобки в связи с этим обстоятельством.

В сообщении подчеркивается, что Уиткофф и Кушнер не торопятся с визитом в Киев, поскольку в Вашингтоне опасаются: любые попытки возобновить мирные переговоры по Украине могут вновь закончиться без ощутимых результатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признание новых геополитических реалий условием устойчивого урегулирования кризиса.

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов призвал страны НАТО отказаться от курса на стратегическое поражение Москвы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил паузу в переговорах занятостью американских представителей ситуацией на Ближнем Востоке.