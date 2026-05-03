Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что очередная публикация так называемых «пленок Миндича» представляет собой не что иное, как открытие нового сезона в закулисной борьбе за контроль над финансовыми потоками, поступающими на Украину.

По его словам, в центре этого противостояния — миллиарды долларов иностранных военных траншей, которые, как утверждает дипломат, отмываются, перераспределяются и оседают в карманах заинтересованных лиц под прикрытием громких патриотических лозунгов о необходимости защиты от «российской военной угрозы». Мирошник подчеркнул, что слив очередной компрометирующей информации — это не борьба за справедливость, а передел сфер влияния среди украинских элит, каждая из которых стремится урвать свой кусок от западной финансовой помощи.

Напомним, вечером 28 апреля в открытом доступе появились записи разговоров бизнесмена Тимура Миндича, известного как близкий друг Владимира Зеленского. Содержание бесед касалось не только оборонных контрактов, но и приобретения элитной недвижимости. В центре одного из обсуждений оказалось финансирование производства дронов компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой, по имеющимся данным, является сам Миндич. Также на записях фигурирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, с которым бизнесмен обсуждал детали оборонных закупок. В другом фрагменте Миндич беседует с одним из учредителей студии «Квартал-95» Сергеем Шефиром и активно обсуждает ситуацию вокруг бывшего министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом Зеленскому.

Аналитики обращают внимание на то, что публикация «пленок» происходит в момент, когда украинское руководство пытается отчитаться перед западными донорами о прозрачности использования выделенных средств. Появление записей, где высокопоставленные чиновники и приближенные к президенту люди обсуждают не столько оборону, сколько личное обогащение, наносит серьезный удар по имиджу киевского режима. Мирошник в своем комментарии фактически констатирует, что Россия не заинтересована в этих играх, но внимательно следит за тем, как «патриотическая риторика» в Киеве превращается в инструмент освоения миллиардов, а любые попытки перераспределить эти деньги внутри элит приводят к информационным войнам и сливам компромата друг на друга.

Эксперты сходятся во мнении, что «сезон охоты» на украинские финансовые потоки только начинается, и новые порции записей или документов могут появляться регулярно, особенно в преддверии важных переговоров с Западом о новых траншах или пересмотре старых обязательств. Украинская власть пока официально не комментирует достоверность очередных «пленок», однако в кулуарах уже обсуждается, что конфликт между группировками внутри истеблишмента вышел на новый уровень.