Мирошник назвал «пленки Миндича» новым эпизодом борьбы за финпотоки на Украине
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что очередная публикация так называемых «пленок Миндича» представляет собой не что иное, как открытие нового сезона в закулисной борьбе за контроль над финансовыми потоками, поступающими на Украину.
По его словам, в центре этого противостояния — миллиарды долларов иностранных военных траншей, которые, как утверждает дипломат, отмываются, перераспределяются и оседают в карманах заинтересованных лиц под прикрытием громких патриотических лозунгов о необходимости защиты от «российской военной угрозы». Мирошник подчеркнул, что слив очередной компрометирующей информации — это не борьба за справедливость, а передел сфер влияния среди украинских элит, каждая из которых стремится урвать свой кусок от западной финансовой помощи.
Напомним, вечером 28 апреля в открытом доступе появились записи разговоров бизнесмена Тимура Миндича, известного как близкий друг Владимира Зеленского. Содержание бесед касалось не только оборонных контрактов, но и приобретения элитной недвижимости. В центре одного из обсуждений оказалось финансирование производства дронов компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой, по имеющимся данным, является сам Миндич. Также на записях фигурирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, с которым бизнесмен обсуждал детали оборонных закупок. В другом фрагменте Миндич беседует с одним из учредителей студии «Квартал-95» Сергеем Шефиром и активно обсуждает ситуацию вокруг бывшего министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом Зеленскому.
Аналитики обращают внимание на то, что публикация «пленок» происходит в момент, когда украинское руководство пытается отчитаться перед западными донорами о прозрачности использования выделенных средств. Появление записей, где высокопоставленные чиновники и приближенные к президенту люди обсуждают не столько оборону, сколько личное обогащение, наносит серьезный удар по имиджу киевского режима. Мирошник в своем комментарии фактически констатирует, что Россия не заинтересована в этих играх, но внимательно следит за тем, как «патриотическая риторика» в Киеве превращается в инструмент освоения миллиардов, а любые попытки перераспределить эти деньги внутри элит приводят к информационным войнам и сливам компромата друг на друга.
Эксперты сходятся во мнении, что «сезон охоты» на украинские финансовые потоки только начинается, и новые порции записей или документов могут появляться регулярно, особенно в преддверии важных переговоров с Западом о новых траншах или пересмотре старых обязательств. Украинская власть пока официально не комментирует достоверность очередных «пленок», однако в кулуарах уже обсуждается, что конфликт между группировками внутри истеблишмента вышел на новый уровень.