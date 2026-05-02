В Раде призвали уволить главу СНБО Украины Умерова

Депутат Верховной рады Федор Вениславский призвал президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустема Умерова после публикации новых «пленок Миндича». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам парламентария, учитывая резонансность тех пленок, которые были сделаны во время пребывания Умерова на посту министра обороны, было бы мудрым политическим решением его уволить.

На днях украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров Миндича с Умеровым, который на тот момент занимал пост министра обороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в США, и, в частности, рассматривали Светлану Гринчук, уже бывшую главу министерство энергетики страны. По их убеждению, Гринчук «свела бы с ума» президента США.

Накануне бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что на аудиозаписях из квартиры Миндича могут звучать голоса из ближайшего окружения украинской власти, включая первую леди. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».