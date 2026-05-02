Сенаторы США раскрыли уловку Трампа с письмом о войне

Письмо президента США Дональда Трампа конгрессу о якобы окончании войны с Ираном является уловкой для обхода запрета на ведение военных действий, такое мнение высказал сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в социальной сети X.

Письмо президента США Дональда Трампа конгрессу о якобы окончании войны с Ираном вызвало резкое осуждение среди представителей Демократической партии, передает РИА «Новости». Ван Холлен заявил в социальной сети X: «Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти конгресс».

Сенатор подчеркнул, что, по его мнению, ни один уважающий себя республиканец не должен верить этому письму, чтобы не подорвать свою репутацию перед избирателями.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер также отреагировал на действия Трампа, назвав письмо «полной чушью». Он отметил, что считает войну незаконной и упрекнул республиканцев в соучастии, утверждая, что «каждый день, когда республиканцы позволяют ей продолжаться, жизни людей подвергаются опасности, вспыхивает хаос, растут цены, и все это происходит, пока американцы расплачиваются за это».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Майку Джонсону официальное послание о прекращении вооруженного конфликта с Ираном.

В этом письме Белый дом сообщил конгрессменам о сохранении американского военного контингента в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

Ранее американский лидер отказался запрашивать у парламентариев разрешение на продолжение военной операции.