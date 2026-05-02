Выделение Европейским союзом (ЕС) кредита в размере 90 миллиардов евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией. Об этом заявила журналист Ксения Федорова в статье для Le Journal du Dimanche.

«Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить», — написала она.

По мнению журналистки, европейские страны организуют продолжение конфликта без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода, а помощь Украине преподносится как доказательство силы.

Она также отметила, что предоставление кредита на 90 миллиардов евро указывает на то, что теперь финансирование боевых действий стало постоянной статьей расходов ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта. Глава Белого дома назвал это непростой задачей, однако подчеркнул, что все равно надеется добиться мира.