Токаев поблагодарил Путина за помощь в освобождении казахстанского дипломата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому и белорусскому коллегам Владимиру Путину и Александру Лукашенко благодарность за помощь в освобождении казахстанского дипломата, которого задержали в Польше.

Как сообщили в пресс-службе Токаева, казахстанский лидер произнёс слова благодарность в ходе телефонного разговора с Лукашенко.

«Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата», — добавили в пресс-службе.

В среду, 29 апреля, сообщалось, что освобождённые по итогам обмена граждане Польши поблагодарили Лукашенко.