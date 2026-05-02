У бывшего посольства Украины в Москве прошло шествие в память об Одессе

У бывшего посольства Украины в Москве более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" прошли шествием в память о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Они прошли с баннером "Одесса. Помним", возложили цветы к портретам жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов и выложили из горящих свечей слово "Помним".

Глава МГЕР Антон Демидов рассказал, что, кроме Москвы, на улицах других крупных городов России в этот день традиционно собираются желающие почтить память погибших 12 лет назад в Одессе. К акции присоединяется огромное количество городов.

Акции памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов проходят по стране в 12-й раз и, как уточнил Антон Демидов РИА Новости, они будут продолжаться до тех пор, пока все виновные в преступлении не будут наказаны.

Напомним, что в Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы подожгли его. По тем, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" раздавались выстрелы. Людей, выпрыгивающих из окон, избивали на земле. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали. Большая часть погибших сгорели заживо в Доме профсоюзов.