Стало известно об изменении отношения Трампа к украинскому конфликту

Украинское урегулирование стало для президента США Дональда Трампа второстепенной задачей. Об этом заявил изданию Politico на условиях анонимности один из чиновников Белого дома.

По его словам, уже никто не помнит, когда в последний раз обсуждалось украинское урегулирование.

«Иран, безусловно, стал главным объектом внимания», — поделился собеседник издания.

Еще один европейский чиновник рассказал журналистам, что по вопросу Украины «все застряло» и «нуждается в новом импульсе».

Так, спецпосланник Трампа Стиф Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые ранее занимались урегулированием, в основном работают над иранским вопросом. «Все это в совокупности приводит к негативным последствиям», — констатирует собеседник, указавший, что война в Иране и блокада Ормузского пролива негативно сказывается на Украине.

Ранее Politico указало на желание президента США Дональда Трампа «наказать» Европу, разногласия с которой начинают казаться непримиримыми.