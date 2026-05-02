Стубб неожиданно высказался о помощи Киеву

Президент Финляндии Александр Стубб желает использовать свои отношения с президентом США Дональдом Трампом в интересах Украины.

«Я очень реалистичен, - цитирует Стубба телеканал n-tv. - Президент Трамп - независимый человек».

Если финский лидер сможет донести «хотя бы одну из 10 идей по поводу войны на Украине», это уже «будет хорошо». Вместе с тем он скромно отметил, что ни при каких обстоятельствах не хочет переоценивать свою роль.

Еще в марте в интервью Bloomberg Стубб выразил разочарование количеством внимания Трампа к конфликту на Украине на фоне операции в Иране. Он указал на то, что существуют "два фронта": Иран, где Вашингтон активно вовлечен, и Украина, где США выступают посредником.