Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер допустил, что полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом может не быть. Его слова приводит «Укринформ».

«Вероятно, полноценного мирного соглашения вообще не будет. Скорее всего, мы увидим фактическое прекращение огня или постепенное угасание боевых действий. И это будет в значительной степени происходить непосредственно между россиянами и украинцами, даже без внешнего посредничества», — сказал Волкер.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что возобновление трехстороннего формата переговоров с участием США по урегулированию конфликта на Украине можно ожидать уже весной. Он также подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам — до начала конфликта и сразу же после его начала в 2022 году.

Посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов также заявлял, что урегулирование украинского конфликта возможно только при условии отказа Североатлантического альянса от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы.

