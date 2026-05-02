В письме Конгрессу Трамп заявил о прекращении военных действий в Иране

Трамп утверждает, что военные действия в Иране закончились в письме к лидерам Конгресса. Президент США, похоже, предположил, что законодательный срок для одобрения затеянной им войны больше не действует, в то время как демократы настаивают на своем.

Дональд Трамп заявил в письме, направленном лидерам Конгресса в пятницу, что военные действия с Ираном “прекращены”, предполагая, что 60-дневный срок для получения одобрения законодательной власти больше не применяется.

В пятницу исполнилось 60 дней с тех пор, как президент США уведомил членов Конгресса о том, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, напоминает The Guardian. Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может развернуть войска в ответ на “неминуемую угрозу”, но для продолжения военных операций он должен получить одобрение Конгресса в течение 60 дней.

В письме, датированном 1 мая, Трамп сообщил, что он инициировал операцию “Эпическая ярость” против Ирана и уведомил Конгресс 28 февраля "в соответствии с моей ответственностью защищать американцев и интересы Соединенных Штатов внутри страны и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

“7 апреля 2026 года я отдал приказ о прекращении огня на 2 недели”, - говорится в письме, адресованном спикеру Палаты представителей республиканцу Майку Джонсону и сенатору-республиканцу Чаку Грассли, временно исполняющему обязанности председателя Сената.

“С тех пор режим прекращения огня был продлен. С 7 апреля 2026 года между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены".

Письмо фактически отменяет установленный законом крайний срок - 1 мая, который, как уже ожидалось, истечет без вмешательства законодателей-республиканцев, большинство из которых неохотно оспаривают одностороннее применение силы президентом, пишет The Guardian.

Покидая Белый дом в пятницу, Трамп заявил журналистам, что у него нет намерения добиваться одобрения военной кампании Конгрессом, потому что “этого никогда раньше не добивались”, и предположил, что Закон о военных полномочиях является “абсолютно неконституционным”.

“Никто никогда не просил об этом раньше. Это никогда раньше не использовалось. Почему мы должны отличаться?” – сказал он.

В письме Трампа подчеркивается интерпретация Закона о военных полномочиях, которая яростно оспаривается учеными-юристами и демократами, которые в течение нескольких недель утверждали, что война президента в Иране нарушает разделение властей между тремя ветвями власти.

“Это чушь собачья, - заявил лидер сенаторского меньшинства Чак Шумер на платформе X. -- Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, воцаряется хаос и цены растут, и все это в то время, как американцы платят по счетам”.

Джин Шахин, высокопоставленный член сенатского комитета по вооруженным силам, считает, что заявление Трампа “не отражает реальность того, что десятки тысяч военнослужащих США в регионе по-прежнему находятся в опасности, что администрация постоянно угрожает эскалацией военных действий или что Ормузский пролив остается закрытым, а цены на нефть остаются высокими". стремительно растет дома”.

“Президент Трамп вступил в эту войну без стратегии и юридического разрешения, и сегодняшнее заявление не меняет ни того, ни другого факта”, - утверждает сенатор Шахин.

В пятницу союз за гражданские права ACLU направил в Белый дом письмо, в котором выразил “глубокую обеспокоенность” тем, что президент “ведет незаконную войну”.

Письмо пришло на следующий день после того, как министр обороны США Пит Хегсет выдвинул аналогичный аргумент в своих показаниях перед Сенатским комитетом по вооруженным силам в четверг. В беседе с сенатором-демократом Тимом Кейном, который добился голосования по нескольким в конечном счете неудачным резолюциям военных держав о войне в Иране, Хегсет заявил, что “60-дневный отсчет времени приостанавливается при прекращении огня”.

“Я не верю, что статут поддержал бы это”, - сказал Кейн, добавив, что судебное преследование Трампом войны вызвало “серьезные конституционные опасения”.

В четверг республиканцы в Сенате вновь заблокировали внесенную демократами резолюцию о военных полномочиях, направленную на прекращение конфликта в Иране, пишет The Guardian.

“Даже если вы примете предположение, что война Трампа в Иране была ответом на неминуемую угрозу, с чем я, конечно, не согласен, в соответствии с Законом о военных полномочиях у него нет полномочий продолжать эту войну более 60 дней”, - сказал Адам Шифф, сенатор-демократ от Калифорнии, который внес последнюю резолюцию о военных полномочиях в заявлении после неудачного голосования в четверг.

Хотя Трамп ранее заявлял, что война закончится “очень скоро”, из его письма стало ясно, что операция в значительной степени продолжается.