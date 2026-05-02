Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас не понимает, что это ЕС должен просить Россию о диалоге, а не наоборот.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил известный кипрский журналист Алекс Христофору, передаёт РИА Новости.

По его словам, европейцы думают, «что они самые умные люди в комнате, что они побеждают с большим отрывом, но на самом деле именно они проигрывают».

«И не Россия должна унижаться, а Каллас обязана начать диалог с Москвой», – подчеркнул эксперт.

В Европе пришли к выводу о помешательстве Каллас на России

Ситуация с Каллас, считает он, напоминает сюжет фильма «Шоу Трумана», где и главный герой, как и глава евродипломатии, сознательно не замечает очевидную нереальность происходящего.

«Всё очень контролируется, и она живет в своём мирке. И в этом мирке она потрясающая, она лучшая», – иронично заметил Христофору.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», ирландский журналист Брайан Макдональд заявил, что Каллас одержима «российской угрозой».