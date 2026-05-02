Куба назвала новые санкции Трампа «коллективным наказанием»

Куба заявляет, что новые санкции Трампа в отношении ее экономики равносильны "коллективному наказанию". Подлые санкции США направлены против людей, работающих в широких секторах кубинской экономики, включая энергетику, оборону и горнодобывающую промышленность.

Правительство Кубы заявило, что новые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении острова, представляют собой “коллективное наказание”, а огромная процессия 1 мая у здания американского посольства в Гаване поклялась “защищать родину”.

В своем указе, опубликованном в пятницу, президент США заявил, что введет санкции в отношении людей, вовлеченных в широкие слои кубинской экономики, поскольку он стремится оказать большее давление на Гавану после свержения и бандитского похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в начале этого года.

Трамп пригрозил захватом одной страны

Последние санкции представляют собой “коллективное наказание” народа Кубы, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

“Мы решительно отвергаем недавние односторонние принудительные меры, принятые правительством Соединенных Штатов”, - написал он на сайте X на английском языке.

Трамп размышляет о захвате Кубы, которая находится в 145 км от Флориды и находится под почти непрерывным торговым эмбарго США с тех пор, как Фидель Кастро возглавил коммунистическую революцию в 1959 году, пишет The Guardian.

В пятницу Трамп использовал свою речь во Флориде, чтобы вновь предположить, что США могут начать операцию против Кубы.

“На обратном пути из Ирана к нам зайдет один из наших больших кораблей – возможно, авианосец USS Abraham Lincoln, самый большой в мире, - он остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: "Большое вам спасибо. Мы сдаемся”.

Экономическая ситуация на Кубе ухудшилась с тех пор, как в январе Вашингтон ввел топливную блокаду, и с тех пор только один российский танкер с нефтью смог пройти через нее, напоминает The Guardian. Перебои с поставками и отключение электроэнергии стали нормой, а туризм – некогда самая прибыльная отрасль Кубы – резко сократился.

Пятничный указ Трампа нацелен на людей, которые, как известно, “работают или работали в секторе энергетики, обороны и связанных с ними материальных средств, металлургии и горнодобывающей промышленности, финансовых услуг или безопасности кубинской экономики или в любом другом секторе кубинской экономики”, а также на кубинских чиновников, которые, как считается, причастны к “серьезным нарушениям прав человека" или коррупции.

Джереми Панер, бывший специалист по санкциям в управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, называет этот шаг стал самым значительным для неамериканских компаний с тех пор, как несколько десятилетий назад началось американское эмбарго против Кубы.

“Нефтегазовые, горнодобывающие компании и банки, которые тщательно отделили свои операции на Кубе от операций в Соединенных Штатах, больше не защищены”, - сказал Панер, который в настоящее время является партнером юридической фирмы Hughes Hubbard + Reed.

Пятничные санкции были введены, несмотря на шаги в направлении диалога между двумя странами, когда высокопоставленные официальные лица США посетили остров для переговоров в апреле, указывает The Guardian.

США уже давно требуют от Кубы открыть государственную экономику, выплатить репарации за собственность, экспроприированную правительством бывшего лидера Фиделя Кастро, и провести “свободные и справедливые” выборы. Куба заявила, что ее социалистическая форма правления не подлежит обсуждению.

Новые меры, принятые в пятницу, вступили в силу во время празднования 1 мая, когда огромные толпы людей в Гаване прошли маршем к посольству США под лозунгом “Защитим Родину”. Марш возглавляли президент Кубы Мигель Диас-Канель и бывший лидер революции Рауль Кастро.

За день до этого Диас-Канель призвал кубинцев мобилизоваться “против геноцидальной блокады и грубых имперских угроз нашей стране”, имея в виду наглые действия и агрессивную риторику США.