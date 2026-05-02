Племянник французского лидера Эммануэля Макрона, Жан-Александр Тронье, публично признался, что с нетерпением ожидает 2027 года, когда действующий президент покинет Елисейский дворец. По его словам, политическая карьера родственника обернулась для семьи настоящим кошмаром, уничтожив бизнес и лишив их покоя.

Как выяснилось из откровенного интервью в популярном подкасте, Тронье, являющийся сыном старшего брата Брижит Макрон, уже долгие годы страдает от пристального внимания публики и агрессии недоброжелателей. До того как его дядя пришел к власти в 2017 году, Жан-Александр успешно управлял семейной сетью кондитерских «Жан Тронье».

Однако после победы Макрона компания потеряла практически все крупные заказы от профсоюзных организаций. Чиновники и партнеры сознательно отказывались от сотрудничества, чтобы не создавать впечатление, будто они «подлизываются» к президенту.

Помимо коммерческого фиаско, семья столкнулась с настоящей травлей: неизвестные присылали пакеты с собачьими экскрементами, подписывая их «Новый шоколад от Тронье — шоколадный Макрон», а магазины регулярно громили вандалы.

Кульминацией давления стала ситуация в 2023 году, когда спустя несколько часов после телевизионного обращения Макрона на сына Жана-Александра, Жана-Батиста Тронье, было совершено физическое нападение. Дочь бизнесмена была вынуждена покинуть Францию еще в 2017 году и сменила фамилию, чтобы построить карьеру вдали от политических разборок.

Сам Жан-Александр с горечью отметил, что общественность так и не поняла простой вещи: у его семьи и четы Макрон нет никаких общих финансовых интересов, несмотря на кровное родство. Он заверил, что считает каждый день до апреля 2027 года шагом к долгожданной свободе.

Параллельно с этим скандальным признанием набирает обороты история и самой первой леди Франции, которая недавно жаловалась на приступы пессимизма и «тьму», царящую в Елисейском дворце. Поскольку Конституция Франции запрещает Макрону баллотироваться на третий срок, политический сериал вокруг его семьи близится к финалу, и родственники, похоже, ждут этого момента больше, чем сами избиратели.

