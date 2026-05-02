Избиение христианской монахини в Иерусалиме вызвало шок

Нападение на французскую монахиню в Иерусалиме вызвало широкое осуждение. Министерство иностранных дел Израиля осудило "позорный акт" после того, как на видео было видно, как израильский мужчина толкает женщину на землю и бьет ее ногами.

Видеозапись нападения на французскую католическую монахиню и археолога-исследователя в Иерусалиме вызвала всеобщее возмущение и была осуждена министерством иностранных дел Израиля как “позорный акт”, пишет The Guardian.

На видео видно, как мужчина подбегает к монахине сзади, когда она идет по улице, и с силой толкает ее, так что жертва чуть не ударяется головой о каменную глыбу. Отойдя на несколько шагов, нападавший (судя по всему, еврей, пишет The Guardian), возвращается, чтобы пнуть лежащую на земле монахиню, и останавливается только тогда, когда вмешивается прохожий.

На лице монахини остались ссадины, но, как сообщалось,

серьезных травм у нее не было. Израильская полиция заявила, что они арестовали 36-летнего мужчину и что силы правопорядка будут “продолжать действовать жестко и с абсолютной нетерпимостью, чтобы сохранить надлежащий и безопасный уклад жизни для представителей всех национальностей и религий в городе Иерусалиме”.

Нападение произошло на горе Сион, недалеко от места, почитаемого еврейским народом как могила царя Давида, и Сенакля, который христиане традиционно считают местом тайной вечери, пишет The Guardian.

Французское консульство решительно осудило это нападение и заявило на платформе X: “Франция призывает привлечь виновного в агрессии к ответственности за этот акт и добиться торжества справедливости”.

Директор французской школы библейских и археологических исследований в Иерусалиме отец Оливье Покийон сказал, что монахиня была научным сотрудником этого научного заведения, и добавил, что ожидает жесткой реакции от властей.

“Это не единичный инцидент, а часть тревожной тенденции роста враждебности к христианской общине и ее символам”, - заявили в Еврейском университете Иерусалима, отметив, что пострадавшая является “ценным академическим партнером в раскрытии наследия этой земли”.

“Нападение на своих ученых - это нападение на мировое научное сообщество”, - говорится в заявлении университета, которое цитирует The Jerusalem Post.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление, в котором говорится, что нападение было “позорным актом, который находится в прямом противоречии с ценностями уважения, сосуществования и свободы вероисповедания, на которых основан Израиль и которым он по-прежнему глубоко привержен”.

Правящее коалиционное правительство еврейского государства способствовало росту израильского религиозного национализма, комментирует The Guardian. Палестинские христианские общины на Западном берегу, одни из старейших в мире, в последние несколько лет сталкиваются с растущими притеснениями со стороны израильских поселенцев. Но правительство оказалось смущено ростом враждебности по отношению к христианским священнослужителям в Иерусалиме и инцидентами, которые стали массовыми в Интернете, в то время как популярность Израиля на Западе заметно снижается.

В прошлом месяце было снято, как израильский солдат с кувалдой в руках разрушает статую Иисуса на юге Ливана. Он и еще один солдат, снимавший нападение на камеру, были заключены в тюрьму на 30 дней, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что он “ошеломлен и опечален” этим инцидентом.

Израильский волонтерский Центр данных о свободе вероисповедания (RFDC) зарегистрировал 31 случай преследования христиан за первые три месяца этого года. Большинство инцидентов связаны с оплевыванием или порчей церковного имущества, и нападение с применением насилия на этой неделе является весьма необычным. Однако в RFDC заявили, что их цифры серьезно занижают масштабы проблемы, поскольку православные общины, как правило, не сообщают об инцидентах.

Участники группы рассказали о монастыре в Меа-Шеариме, где, по их словам, “не было никаких серьезных инцидентов”, но добавили: “Правда в том, что мы почти не выходили из дома. Иногда, когда мы выходили, дети плевались и проклинали имя Господа Иисуса. Я не могу сказать вам, сколько раз это происходило”.