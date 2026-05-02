Германия демонстрирует чрезмерную политическую зависимость от Киева и избегает жесткой оценки ситуации вокруг взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.

По его мнению, немецкие власти занимают чрезмерно лояльную позицию в отношении Украины, несмотря на обстоятельства расследования подрывов инфраструктуры, имевшей ключевое значение для энергоснабжения Германии до начала конфликта.

Гуйер назвал произошедшее актом государственного терроризма и указал, что в Германии уже выдан ордер на арест одного из подозреваемых, который находится под стражей. При этом он обратил внимание на отсутствие политических выводов на высшем уровне. Журналист также заявил, что Берлин продолжает оказывать масштабную поддержку Киеву и остается его крупнейшим финансовым донором в Европе.

Отдельно он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает официально приниматься в Германии на высоком уровне, несмотря на наличие вопросов к расследованию диверсии.

Гуйер утверждает, что ответственность за произошедшее, по его оценке, должна рассматриваться и на уровне украинских спецслужб, однако доказательная база и официальные выводы по делу остаются предметом продолжающегося расследования.

Вопрос подрывов «Северных потоков» остается одним из наиболее политически чувствительных в отношениях стран Европы, а оценки причин и исполнителей инцидента по-прежнему расходятся между государствами и экспертными кругами.