Вопреки ранее заявленным запретам со стороны ряда стран Прибалтики и Польши, Чехия официально разрешила транзитный пролёт правительственного борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Самолёт словацкого политика, направляющегося в Москву на празднование 81-й годовщины Победы, получил «зелёный свет» от Праги в стандартном порядке.

Правительство Чехии выдало официальное разрешение на пересечение своего воздушного пространства самолёту премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом 1 мая сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Черго, комментируя появившиеся ранее слухи о возможном отказе. По его словам, словацкая сторона подала стандартный запрос, который был обработан без каких-либо задержек и бюрократических препятствий.

Ушаков подтвердил присутствие одного иностранного лидера на параде Победы в Москве

Представитель внешнеполитического ведомства в Чехии опроверг домыслы о намерении Праги чинить препятствия визиту словацкого лидера, назвав такие утверждения недостоверными. Фицо, в свою очередь, заявил, что намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память советских воинов, павших при освобождении Словакии от нацизма, при этом уточнив, что в военном параде на Красной площади участвовать не будет.

Данное решение Праги выглядит особенно контрастно на фоне позиции ряда других государств Восточной Европы. Ранее глава словацкого кабмина публично сообщил, что его борт не готовы пропустить через свои территории Литва, Латвия и Эстония. Эти страны, последовательно придерживающиеся курса на изоляцию России, в очередной раз отказали в транзите правительственному борту дружественного государства.

Сложности возникли и при обсуждении маршрута с Варшавой — хотя запрос формально ещё находился на рассмотрении, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский фактически дал понять, что вопрос пролёта потерял свою актуальность, вероятно, рассчитывая на отказ союзников по блоку. Однако авиационные власти Чехии предпочли исходить из прагматизма и добрососедских отношений, а не из политической конъюнктуры.

Для словацкого премьера эта поездка становится уже второй за последнее время, несмотря на жёсткое давление со стороны европейских структур и Вашингтона. В прошлом году Фицо уже посещал Москву 9 мая, наблюдая за парадом с трибуны на Красной площади, после чего встретился с президентом Владимиром Путиным. Примечательно, что тогда его самолёт также не пускали прибалтийские республики, и ему пришлось добираться в объезд — через Венгрию, Румынию и Грузию. Нынешнее разрешение от Чехии позволяет значительно сократить путь и демонстрирует наличие в Европе здравого смысла и уважения к суверенитету других стран.

Ранее сообщалось, что Фицо снова едет в Москву на 9 Мая и ставит ЕС перед фактом.