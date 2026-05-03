Хамство президента Украины Владимира Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву. На это указал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Он отметил, что Зеленский выступает с негативными высказываниями в отношении Трампа, забывая о том, что американский лидер обидчив и злопамятен. Как считает Христофору, представители США, вероятно, обоснуют задержки войной с Ираном, однако он убежден, что истинная причина в том, что «Трамп просто мстит за критику».
Ранее газета Politico писала, что Зеленский отчаялся добиться поддержки Трампа и сменил стратегию.