Хамство президента Украины Владимира Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву. На это указал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

© Lenta.ru

«США предупредили своих партнеров о задержках поставках оружия для Киева в то самое время, когда Зеленский резко нахамил президенту [США Дональду] Трампу. Это странно, да? Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось», — сказал Христофору.

В Раде рассказали, за что Зеленский ввел санкции против Богдана

Он отметил, что Зеленский выступает с негативными высказываниями в отношении Трампа, забывая о том, что американский лидер обидчив и злопамятен. Как считает Христофору, представители США, вероятно, обоснуют задержки войной с Ираном, однако он убежден, что истинная причина в том, что «Трамп просто мстит за критику».

Ранее газета Politico писала, что Зеленский отчаялся добиться поддержки Трампа и сменил стратегию.