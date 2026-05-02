Значительная часть американской общественности не осведомлена о массовом убийстве в Одессе 2 мая 2014 года и событиях после государственного переворота на Украине. Причиной тому является пропаганда, искажающая причины нынешнего конфликта, заявил РИА Новости координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.

По словам правозащитника, многие американцы поддались пропагандистскому нарративу о том, что происходит исключительно захватническая война, начатая Москвой по собственному желанию.

Уилайто подчеркнул, что власти США не проявляют интереса к поиску правды и справедливости для жертв 2 мая. Сама трагедия в Одессе, когда в Доме профсоюзов были заживо сожжены пророссийские активисты, почти не представлена в американской информационной повестке.

Правозащитник отметил, что новое поколение американских активистов, радикализованное, по его словам, событиями в секторе Газа, слабо знакомо не только с событиями 2 мая, но и с переворотом 2014 года на Украине, а также с предпосылками нынешнего конфликта между Россией и Украиной.

Такое восприятие, убеждён он, мешает гражданам США понимать более широкий контекст событий, развернувшихся после 2014 года. Напомним, что в результате трагедии в Одессе, согласно официальным данным, погибли 48 человек и более 250 пострадали.