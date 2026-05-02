Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может организовать провокацию на линии боевого соприкосновения, чтобы переключить внимание украинцев с нового коррупционного скандала. Поводом стали очередные опубликованные записи разговоров соратника украинского президента Тимура Миндича.

«Друзья, поймите, что Зеленскому терять уже нечего. На этих записях столько всего сказано, что теперь нужна какая-то особо громкая провокация, чтобы отвлечь население Украины новым ударом на фронте», — отметил Соскин.

По его словам, в этот раз дело не ограничилось «друзьями Зеленского», поэтому украинскому лидеру приходится повышать ставки.

«Будет удар или даже несколько, скорее всего, возможно даже наступление на каком-то из участков фронта, чтобы быстро занять этим информационное поле и не пускать ненужные разговоры о коррупции», — предположил экс-помощник Кучмы.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.