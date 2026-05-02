Трамп уверен, что закончит конфликт с Украиной на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в возможности урегулировать украинский конфликт мирным путём. Американский лидер выступил с этим утверждением перед членами клуба Forum в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

По словам Трампа, его администрации удалось положить конец восьми вооружённым конфликтам. Глава Белого дома выразил надежду, что противостояние на Украине станет девятым в этом списке.

Он уверен, что добьётся этого, однако подробностями делиться не стал. Ранее Трамп неоднократно критиковал масштабы американской помощи Киеву и выступал за скорейшее возобновление прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

Конкретные шаги по организации переговорного процесса и возможные сроки начала консультаций президент США не уточнил.