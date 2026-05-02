В правительстве Германии раскритиковали Трампа из-за одного решения

Решение американских властей вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о «детском» уровне принятия решений в Белом доме. Об этом пишет Bild со ссылкой на представителя немецкого правительства.

«Его (президента США Дональда Трампа — прим. «Лента.ру») риторика потеряла свою силу. Вывод американских войск из Германии значительно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда же взрослые в Вашингтоне снова возьмут на себя инициативу», — приводит издание слова чиновника.

Как отмечает Bild, решение было принято после того, как министр армии США Дэн Дрисколл завершил двухдневную поездку на военные полигоны в Германии, где он как раз подчеркивал американское присутствие в стране.

«Политика Трампа, основанная на грубых угрозах, достигла своего предела», — подчеркнул источник издания.

В начале апреля сообщалось, что Дональд Трамп задумался над тем, чтобы вывести американские войска из европейских стран на фоне появившейся напряженности в отношениях с Североатлантическим альянсом.