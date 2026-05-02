Раскрыта причина отсутствия визитов Уиткоффа и Кушнера в Киев

Бывший американский посол в Украине Стивен Пайфер заявил изданию Kyiv Post, что посреднические усилия Вашингтона по прекращению войны с Россией оказались неэффективными из-за несбалансированной дипломатии.

По его словам, специальный посланник президента США Стив Уиткофф совершил семь поездок в Москву, но ни разу не посетил Киев.

«Господин Уиткофф семь раз посещал Москву и ни разу не был в Киеве. Я думаю, это одна из причин, почему он не добился успеха в качестве посредника. Посредник должен общаться с обеими сторонами. Хотя господин Уиткофф, похоже, чувствует себя вполне комфортно, отправляясь в Москву для переговоров с российской стороной, он еще не был в Киеве. Я считаю это ошибкой», — цитирует издание Пайфера.

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

По его словам, если бы президент США Дональд Трамп хотел, чтобы его посреднические усилия увенчались успехом, он бы использовал имеющиеся у него инструменты для оказания давления на Москву и Кремль.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера в Россию в рамках урегулирования конфликта на Украине продолжатся.