Раскрыты планы по выводу военных США из Германии

Агентство Reuters со ссылкой на Пентагон утверждает, что США планируют вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6–12 месяцев.

В заметке уточняется, что министр обороны Хегсет распорядился перебросить 5 тысяч американских солдат из ФРГ. По данным СМИ, процесс должен завершиться в ближайшие полгода–год.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО информировала, что в альянсе тему возможного вывода войск США из Германии не обсуждали, несмотря на публичные заявления президента Трампа.

Издание пояснило, что для переноса вопроса на площадку НАТО нужна предварительная двусторонняя договорённость Вашингтона и Берлина, а её сейчас нет. Один из источников Telegraph заметил, что Трамп и раньше неоднократно угрожал подобным, но ни разу не реализовал угрозу. Дополнительной трудностью собеседники назвали отсутствие чёткого плана передислокации всех 35 тысяч американских военных. В качестве возможных мест назначения упоминались Гренландия, Румыния и Ближний Восток, однако серьёзной подготовки по этим направлениям не ведётся.

Обострение случилось после резких высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он заявил, что Соединённые Штаты проявили слабость, допустив «унижение» со стороны Ирана, и что у Вашингтона нет ясной стратегии выхода из конфликта. Кроме того, по словам Мерца, боевые действия в Иране и блокировка Ормузского пролива уже серьёзно ударили по экономике Германии. Трамп ответил привычными предупреждениями о пересмотре военного присутствия США в ФРГ.

Сейчас в Германии находятся около 35 тысяч американских солдат. Это самая крупная группировка США в Европе. Базы в Рамштайне, Графенвёре, Баумхольдере и других точках служат важнейшими логистическими и командными центрами НАТО. Вопрос о возможном сокращении контингента Трамп поднимал не один раз: ещё в первый президентский срок (2017–2021) он требовал от европейских союзников поднять военные расходы до 2% ВВП и угрожал пересмотреть американское военное присутствие в Европе.