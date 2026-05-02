В Армении опасаются последствий визита Зеленского в Ереван

В Армении представители оппозиции выразили обеспокоенность возможным ухудшением отношений с Россией в случае визита Владимира Зеленского в Ереван. Об этом сообщил представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян, передает РИА Новости.

По его словам, участие украинского президента в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на 4 мая, может привести к дополнительной напряженности во внешнеполитических связях страны.

Карапетян заявил, что действующие власти Армении проводят курс, который он охарактеризовал как «геополитические виражи». Он отметил, что подобные шаги могут создать риски для экономических отношений с Россией.

Оппозиционер подчеркнул, что Еревану следует избегать действий, способных спровоцировать новые кризисы, включая возможные внешнеполитические последствия.

В МИД Армении ранее заявляли, что страна не намерена становиться площадкой для антироссийских инициатив и сохраняет курс на сбалансированную внешнюю политику.

Саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване, станет одной из крупнейших международных встреч в регионе, где ожидается обсуждение вопросов безопасности и сотрудничества между европейскими странами.