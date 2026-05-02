Трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года - дело рук нескольких человек. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, за 10 дней до трагедии состоялось совещание под руководством Александра Турчинова, который в то время исполнял обязанности президента Украины. В нем принимали участие Арсен Аваков (в то время - министр внутренних дел Украины), Валентин Наливайченко (глава СБУ) и Андрей Парубий (секретарь Совета нацбезопасности и обороны). Помимо этого, к подготовке к массовому убийству в Одессе привлекался Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Датой проведения операции собравшиеся назначили 2 мая - день футбольного матча, когда в город должно было прибыть большое количестве членов фанатских группировок и 500 радикалов "Правого сектора".

"Доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игорь Палица", - отметил Медведчук.

Он добавил, что последний руководил акцией на месте. Впоследствии за ее "успешное" проведение он был назначен губернатором Одесской области.

Глава "Другой Украины" обратил внимание на то, что никто из тех, кто устраивал зверства в Одессе прямо под камерами, до сих пор не наказан.

"Напротив - все изуверы были награждены и объявлены героями", - подчеркнул он.

Напомним, 12 лет назад в Одессе сторонники государственного переворота на Украине совместно с националистами подожгли городской Дом профсоюзов, где укрывались представители "антимайдана". По людям, которые пытались выбраться из объятого огнем здания, открыли стрельбу. К пострадавшим не подпускали врачей.

В результате погибли 48 человек, более 250 получили травмы.