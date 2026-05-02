Президент США допустил два сценария развития отношений с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана возможны только два варианта развития событий — заключение соглашения или силовое решение. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает либо достижение ядерной сделки, либо радикальный сценарий, связанный с уничтожением иранской ядерной инфраструктуры.

Трамп при этом подчеркнул, что не считает военный вариант предпочтительным и не хотел бы его реализовывать, ссылаясь на гуманитарные соображения.

Ранее в публичных заявлениях американской администрации неоднократно поднимался вопрос о необходимости ограничений иранской ядерной программы и поиска дипломатического решения.

На фоне этих заявлений продолжаются контакты между сторонами, однако переговорный процесс остается осложненным из-за разногласий по ключевым условиям возможного соглашения и взаимным обвинениям в нарушении договоренностей.