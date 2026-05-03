Лидер Кубы заявил о беспрецедентной военной угрозе со стороны США

Уровень военной угрозы со стороны Соединённых Штатов в отношении Кубы достиг беспрецедентных масштабов, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Соответствующее заявление глава государства разместил на своей странице в социальной сети X.

«Президент США (Дональд Трамп. — RT) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня», — написал Мигель Диас-Канель.

Он заявил, что международному сообществу необходимо вместе с американским народом решить, стоит ли допускать преступный акт военной агрессии со стороны президента США.

По его словам, в случае возможной войны противник столкнётся с решимостью кубинских граждан защищать суверенитет и независимость страны.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может направить к берегам Кубы авианосец «Авраам Линкольн» с целью захвата островного государства.

29 апреля республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, требовавшую ограничивать американского президента в начале возможных военных действий против Кубы.