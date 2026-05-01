Племянник Макрона сделал неожиданное заявление о своем дяде

Жан-Александр Тронье, племянник президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что с нетерпением ждет окончания президентского срока своего дяди. И это на фоне проблем, с которыми столкнулась его семья после того, как Макрон стал главой страны, отметил он на подкасте «Против света», ссылается на него РИА Новости.

«Я с нетерпением жду 2027 года. Конечно же, я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от ее отсутствия», — признался Тронье.

До 2019 года являвшийся руководителем сети кондитерских «Жан Тронье», племянник Макрона рассказал, что становление дяди президентом страны негативно сказалось на семейном бизнесе. Жан-Александр признался, что, после того как Макрон возглавил Францию, его бизнес потерял большое количество заказов.

Ранее сообщалось, что первая леди Франции Брижит Макрон рассказала, что проживание в Елисейском дворце изменило ее восприятие мира. Иногда бывает грустнее, чем обычно, призналась она. Брижит уже двадцать лет замужем за Эммануэлем Макроном, но последние десять лет проходили для них в новом статусе.