Трамп подтвердил полномочия по управлению вооруженными силами США

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит отдавать приказы Вооруженным силам страны в рамках своих конституционных полномочий. Об этом говорится в послании, направленном спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.

В документе подчеркивается, что глава государства действует как верховный главнокомандующий и в рамках полномочий исполнительной власти в сфере внешней политики.

Трамп также отметил, что будет информировать Конгресс о существенных изменениях в присутствии американских вооруженных сил. Речь идет о соблюдении требований резолюции о военных полномочиях.

Согласно опубликованному тексту, американский лидер указал на продолжение практики принятия решений в военной сфере в соответствии с действующим законодательством.

Ситуация развивается на фоне продолжающихся международных обсуждений роли США в ряде внешнеполитических конфликтов, включая ближневосточную повестку, где ранее фиксировались заявления о прекращении огня и последующих переговорах между сторонами.