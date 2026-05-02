Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ходе своей поездки в Москву на празднование Дня Победы намерен от имени всех граждан Словакии выразить благодарность советским воинам. Он напомнил, что именно Красная Армия обеспечила стране 81 год мирной жизни после окончания Второй мировой войны.

Торжественное заявление прозвучало на мероприятии по случаю Дня труда, видеозапись которого была опубликована на YouTube-канале его партии.

«Я что, должен стыдиться поехать в Москву и возложить красные гвоздики к Могиле Неизвестного солдата Красной Армии? Я должен стыдиться этого? Почему мы должны стыдиться того, что едем благодарить тех, кто нас освободил», — задал риторические вопросы Фицо. Он подчеркнул, что поедет в российскую столицу и от лица всех словаков поблагодарит представителей Красной Армии за подаренные десятилетия спокойствия и мира.

Премьер-министр дал жесткий ответ критикам своей предстоящей поездки. Он рекомендовал им посетить мемориальные захоронения времен Второй мировой войны на территории самой Словакии.

«Это десятки тысяч воинов Красной Армии и Румынской армии, которые пришли на нашу территорию, освободили ее и положили здесь свои жизни», — напомнил глава словацкого правительства.

Фицо призвал оппонентов съездить на мемориал «Славин» в Братиславе, а также в Зволен, Михаловце или на любое другое воинское захоронение.

«Посмотрите на надгробные плиты: родился в 1926 или 1927 году, а умер уже в 1944 или 1945 году. Это были 17-летние, 18-летние, 19-летние парни, которые пожертвовали здесь собой», — заключил он. Таким образом, Фицо отверг обвинения в адрес своего визита.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на парад в Москве по случаю 9 Мая планируют прибыть несколько зарубежных гостей. Он также подтвердил, что среди приглашенных будет и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Визит словацкого лидера в Россию уже вызвал неоднозначную реакцию в Европе, однако Фицо последовательно отстаивает своё право чтить память советских воинов-освободителей.