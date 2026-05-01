ВС США перенаправили 45 коммерческих судов с начала блокады Ормузского пролива

Американские войска перенаправили 45 коммерческих судов с начала блокады Ормузского пролива, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«На данный момент 45 торговым судам было приказано развернуться или вернуться в порт для обеспечения соблюдения блокады», — говорится в заявлении.

В CENTCOM добавили, что ВС США продолжают патрулировать международные воды и обеспечивать соблюдение морской блокады.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен продолжать управление Персидским заливом и Ормузским проливом, обеспечивая безопасность региона без участия США.

В Press TV заявили, что Иран предпримет беспрецедентные военные меры, если США продолжат морскую блокаду.