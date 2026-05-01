Бойцы Красной Армии обеспечили Словакии 81 год мира и спокойствия, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Мы едем в Москву положить цветы (на могилы. — RT) тех, кто нас освободил и обеспечил нам 81 год мира и спокойствия», — цитирует его ТАСС.

Он также от имени всех словаков выразил благодарность бойцам Красной армии.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Фицо приедет на парад ко Дню Победы в Москву в числе иностранных гостей.

Премьер Словакии сказал, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву.