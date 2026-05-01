Европейская страна разрешила пролет самолета Фицо в Москву

Власти Чехии одобрили пролет через свое воздушное пространство самолета словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который собирается на торжества в честь Дня Победы в Москву.

Министерство иностранных дел Чехии без задержек одобрило стандартный запрос на пролет правительственного борта Словакии, сообщил пресс-секретарь ведомства Адам Черге, передает ТАСС.

«Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», – заявил представитель чешского МИД.

Роберт Фицо планирует посетить российскую столицу 9 мая для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы. В ходе визита премьер-министр Словакии намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Цель поездки – отдать дань памяти красноармейцам, павшим за освобождение Словакии от фашистских захватчиков.

Ушаков подтвердил приезд Фицо на парад Победы в Москву

При этом Эстония, Литва, Латвия и Польша ранее запретили пролет самолета Фицо через свою территорию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил планы приехать в Москву на День Победы. Власти Литвы и Латвии запретили пролет его правительственного борта. В польских дипломатических кругах допустили поездку словацкого политика на автомобиле.