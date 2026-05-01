Трамп заявил, что не обеспокоен истощением боезапасов в ходе конфликта в Иране

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен истощением боезапасов в ходе операции против Ирана.

«Нет. На самом деле, боеприпасов у нас больше, чем когда-либо. По всему миру у нас есть запасы, и мы можем воспользоваться ими, если понадобится», — сказал он журналистам.

Ранее в The New York Times писали, что США планируют резко нарастить производство оружия, но без финансирования и поддержки конгресса эти меры могут дать результат лишь через несколько лет.

Журнал Aviation Week сообщил, что США израсходовали запасы ракет PrSM в начале конфликта на Ближнем Востоке.