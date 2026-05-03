В Литве объявили о временной остановке железнодорожного сообщения с Калининградом

Железнодорожное сообщение с Калининградом временно приостановлено из-за схода грузового поезда в Литве. Об этом сообщил представитель «Литовских железных дорог», передает ELTA.

Инцидент произошел с товарным составом, двигавшимся из Дуйсбурга. В субботу, около 23:00 вблизи населенного пункта Есе (Каунасский район) с рельсов сошли локомотив и четыре вагона. Остальные вагоны остались на путях, в некоторых находится метанол.

На место прибыли спасатели, по их словам, угрозы какого-либо бедствия нет. Начались работы по приведению путей в порядок.

«Стереть с лица Земли»: Чем ответит РФ на блокаду Калининграда

После ЧП движение остановили по соседним путям, график пассажирского движения был сорван. Это коснулось и транзитных российских поездов.

«Федеральная пассажирская компания» сообщила о задержке трех поездов, следующих через Литву и Белоруссию. Это № 360 (Калининград — Адлер), № 148 (Калининград — Москва) и № 147 (Москва — Калининград).