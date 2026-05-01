На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией

На первомайской демонстрации во французском Лионе произошли стычки между радикалами движения black-bloc и полицией, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, несколько десятков радикалов начали запускать фейерверки в сторону полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и задержали четырёх человек.

Всего демонстрация в Лионе насчитывала 6,5 тыс. участников. В Париже тем временем на улицы вышли порядка 100 тыс. человек.

Ранее в Риме во время антифашистского марша произошли инциденты с участием активистов, вышедших с украинскими флагами.