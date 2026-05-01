Трамп оценил последнее предложение Ирана по сделке

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США недовольны последним предложением Ирана по сделке.

«Они (Иран. — RT) стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана. — RT) не устраивает. Посмотрим, что будет дальше», — сказал он.

Ранее в Axios сообщили, что Иран передал Соединённым Штатам через пакистанских посредников свой ответ на последние американские поправки к соглашению о завершении войны.

Сам Трамп заявлял, что будет продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока исламская республика не представит своё предложение по урегулированию или пока обсуждения не будут завершены.