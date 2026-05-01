Трамп заявил, что США недовольны последним предложением Ирана по сделке

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США недовольны последним предложением Ирана по сделке.

Трамп оценил последнее предложение Ирана по сделке
«Они (Иран. — RT) стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана. — RT) не устраивает. Посмотрим, что будет дальше», — сказал он.

Ранее в Axios сообщили, что Иран передал Соединённым Штатам через пакистанских посредников свой ответ на последние американские поправки к соглашению о завершении войны.

Сам Трамп заявлял, что будет продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока исламская республика не представит своё предложение по урегулированию или пока обсуждения не будут завершены.