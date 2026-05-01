Китай обратился с призывом к США и Ирану

Пекин выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива и отмену ограничений с обеих сторон. Об этом сообщил в ходе брифинга постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, передает ТАСС.

«Китай считает, что Ормузский пролив необходимо открыть как можно скорее. Это касается обеих сторон. Иран должен снять ограничения на торговлю нефтью, а США — отменить военно-морскую блокаду», — подчеркнул дипломат.

Постпред отметил, что возобновление судоходства через этот морской путь имеет ключевое значение для стабильности глобальных энергетических рынков. По его словам, дальнейшая эскалация может негативно отразиться на мировой экономике.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.