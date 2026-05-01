Пашинян поздравил Армению с 1 мая хитом Сукачева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в честь 1 мая выложил в своем Telegram-канале хит популярного певца Гарика Сукачева «За окошком месяц май».

Напомним, что глава кабмина активно ведет соцсети, выкладывает видео из поездок, а также каждое утро публикует ролики, в которых показывает руками сердечко подписчикам.

«Доброе утро, хорошего дня и люблю всех», — написал Пашинян в качестве аннотации к песне Сукачева.

Ранее сообщалось, что премьер Армении, в молодости «долгое время пребывавший в пяти уголовно-исполнительных учреждениях», выложил в соцсети видео, сделанное на фоне здания ФСБ на Лубянке.

На кадрах ролика Пашинян сидит у окна, за его спиной виднеется здание ведомства.

Видео, сделанное в Москве, он сопроводил песней «Белые розы» популярной группы «Ласковый май», а ролик, сделанный за день до поездки в Россию в Германии, — композицией группы Modern Talking.