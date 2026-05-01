Мадьяр рассказал, почему предложил родственника на пост главы Минюста

Петер Мадьяр, глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», заявил, что назначил родственника на пост главы Минюста республики потому, что тот является профессионалом, а не потому, что тот женат на его сестре. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что министром юстиции Венгрии стал юрист Мартон Мелеттеи-Барну, муж родной сестры будущего премьера (официальная церемония вступления в должность назначена на 9 мая).

«Некоторые обеспокоены наличием родственных связей между членом правительства и премьер-министром. Это понятно, и эта ситуация и меня поставила перед серьезной дилеммой. Поэтому мы вводим строгие правила в работе правительства», — отметил глава партии.

Мадьяр подчеркнул, что решения правительства будут прозрачными, проблемные ситуации будут решаться публично, правила будут едиными для всех, включая премьера.

Политик объяснил, что кандидатура Меллетеи-Барны была выбрана исключительно из-за его профессиональных качеств и «приверженности верховенству права».

По его словам, его знакомство с будущим министром произошло много лет назад, во времена студенчества.

Ранее Мадьяр сообщил, что намеревается бороться с коррупцией, кумовством, планирует наказать предателей, разграбивших Венгрию при предшествующей администрации и обездоливших народ.