Axios: США потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран

США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащённый уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов на время переговоров.

© Global look

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«(Вашингтон требует. — RT), чтобы Иран обязался не пытаться вывозить обогащённый уран», — указал он в соцсети X.

По его словам, речь также идёт о запрете на возобновление деятельности на этих объектах до завершения переговорного процесса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты фиксируют активность Ирана на ядерных объектах после ударов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отмечал, что Вашингтон не имеет оснований ограничивать право страны на использование атомных технологий.