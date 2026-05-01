Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Дональд Трамп летит в пропасть на фоне резкого роста цен на топливо, пишет британская Financial Times.

США начали военную кампанию против Ирана 28 февраля 2026 года. За два месяца Пентагон потратил на войну, по различным оценкам, от $25 млрд до $100 млрд.

Кроме того, конфликт сказался на благосостоянии американцев — из-за блокады Ормузского пролива в Европе и США значительно выросли цены на топливо.

«Мы наблюдаем, как на наших глазах рушится второй срок Трампа», — констатировал историк президентства Дуглас Бринкли.

По его словам, американский лидер с каждым днем утрачивает поддержку важнейших групп населения, которые обеспечили ему победу в 2024 году, люди разочаровываются в нем.

Трамп вновь побил исторический антирекорд

В ходе войны в Иране президент постоянно выступал с пафосными заявлениями, но его слова вызывали у людей не гордость за страну, а жалость к президенту, который выглядел слабым и импульсивным, отметил историк.

Автор статьи заметил, что попытки Трампа продемонстрировать свою уверенность спустя 16 месяцев после начала срока все чаще терпят неудачу.