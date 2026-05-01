Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Кая Каллас помешана на теме угрозы, исходящей от России.

К такому выводу пришел ирландский журналист Брайан Макдональд, написав об этом в социальной сети X.

«Убери на месяц слово "Россия" из лексикона Каллас, и что тогда останется?» — задался он риторическим вопросом.

Только за последние пару дней Каллас сделала несколько заявлений о России. В частности, 1 мая сообщалось, что она исключила возврат ЕС к нормальным отношениям с Москвой. Днем ранее, 30 апреля, она выразила мнение, что Европа не должна унижаться, «умоляя Россию о переговорах».

Комментируя последнее, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что «только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое...».

Также 30 апреля финский политик Армандо Мема посетовал, что люди наподобие Каи Каллас отвечают за дипломатию Европы, так как это унижает Европейский союз.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил о последствиях слов Каллас о России.