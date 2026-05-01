"Канцлер Украины": слова Трампа о Мерце вызвали переполох

Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают жесткую критику президента США Дональда Трампа в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Один из комментаторов согласен с главой Белого дома: «Он прав». По мнению читателя, «высокомерное морализаторство наших политиков» является «попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем».

«ФРГ прикидывается борцом за справедливость в войне на Украине, - обрушился с критикой другой. - А ее собственная экономика и безопасность рушатся». «Канцлер Украины, избранный в Германии», - так называет Мерца еще один комментатор, обвиняя в том, что политик не заботится о своей «разваливающейся стране», вместо того чтобы «играть в "великого" мирового лидера».

В понедельник Мерц в Марсберге на встрече с учениками гимназии заявил, что Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке и отметил, что Тегеран, в отличие от Вашингтона, действует «более эффективно в переговорном процессе». После этого Трамп подверг жесткой критике Мерца за его позицию по Ирану. США, по словам главы Белого дома, рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии. Трамп добавил, что канцлер ФРГ работает отвратительно. Лидер США посоветовал Мерцу больше заниматься разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению Трампа, его немецкий коллега до сей поры был неэффективен.